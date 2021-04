Alle vier Minuten ein neues Bild: Die Lindenquartier-Kamera geht online

Peine

161 Stufen sind es bis ganz nach oben. Wo sonst nur Dachdecker, Techniker oder der Hausmeister hinaufklettern dürfen, da nehmen wir nun virtuell die Leser unserer Zeitung mit hinauf: Auf das Dach des rund 30 Meter hohen Luisenstraßen-Hochhauses an der Peiner Lindenquartier-Baustelle. Dank freundlicher Unterstützung des Immobilienverwalters und des Investors konnte eine Videokamera auf dem Dach installiert werden, die den Peinern einen Rundum-Blick in luftiger Höhe auf das derzeit spannendste und zukunftsträchtigste Projekt der Stadt gewährt – den Abriss der Hertie-Brache samt anschließendem Neubau des Lindenquartiers mit seinen Geschäften, Praxen und Gastronomie-Angeboten.

Baumaschine wird mit Betonteilen „gefüttert“

So können nun alle Peiner zum Baustellen-Kiebitz werden und sich über Fortschritte virtuell informieren – sogar aus dem Home-Office. Alle vier Minuten präsentiert die Web-Cam ein neues Bild.

► Damit Sie an dieser Stelle die Live-Kamera sehen, klicken Sie bitte im folgenden Info-Kasten auf den blauen Button „Inhalte anzeigen“ oder folgen diesem Link.

Spannendes zu entdecken gibt es reichlich, derzeit zum Beispiel eine äußerst gefräßige Baumaschine: Die sogenannte Brech-Anlage. Radlader und Bagger füttern sie mit Betonteilen vom Abriss der Hertie-Brache, die Maschine zermalmt sie danach in feine Teile zu recyceltem Beton. „Der ist wieder verwendbar. Auch wir nutzen das. In dem Bereich gibt es gerade eine spannende Entwicklung. Es ist nachhaltiger, denn es spart einiges an Energie für die Herstellung von neuem Beton“, erläutert Jesko Gawarecki, der Projektleiter des Lehrter Abrissunternehmens A&S Betondemontage.

Bis zu 20 Laster täglich transportieren den recycelten Beton ab

Rund 10 bis 20 Laster täglich transportieren den zerkleinerten Beton ab. Die großen Berge sind derzeit gut auf der Hertie-Brache zu sehen. Inzwischen sind deutlich mehr Baumaschinen im Einsatz als noch zum Start. Vier große Bagger und Radlader reißen ein, sortieren, schieben und laden was das Zeug hält. „Derzeit wollen wir vor allem Masse machen“, betont Gawarecki, das soll dabei helfen, dass auch die Tiefbauer zügig zum Einsatz kommen können: Schmutz- und Regenwasserkanäle, Energie- und Wasserleitungen, Leitungen für Telefon und Internet – das alles wird erneuert.

Zwischen diesen beiden Bildern liegen rund zwei Monate. Auf dem oberen Bild im Februar ist noch das Parkdeck gut zu sehen, auf dem unteren Foto der Lindenquartier-Baustelle Anfang April ist es bereits abgerissen. Quelle: Christian Meyer

Die Jakobi-Kirche ist wieder gut zu sehen

Also kracht vor allem der Greifen des 67-Tonnen-Riesen-Baggers inzwischen auch in das frühere Hertie-Hauptgebäude. Ein großer Teil ist abgerissen, hier geht es zunächst weiter. Einige Peiner haben sogar schon überrascht festgestellt, dass sie durch die Abrissarbeiten nach fast 50 Jahren tatsächlich von der Lindenstraße aus nun wieder fast den gesamten Turm der Jakobi-Kirche sehen können. Die Auffahrt zum Parkdeck bleibt zunächst noch stehen ebenso das Geschäftshaus direkt an der Fußgängerzone, in dem Blumenhändler Edgar van Beekhuizen bis März seine Blumen verkaufte. Die volle Konzentration gilt jetzt dem Hertie-Hauptgebäude.

Aktuelle Perspektive: Im Vordergrund ist noch das Hauptgebäude des ehemaligen Hertie-Kaufhauses und die Auffahrt zum Parkdeck zu sehen. Quelle: Christian Meyer

Damit den großen Baumaschinen für die Abrissarbeiten nicht die Kraft ausgeht, werden sie regelmäßig betankt, direkt vom großen Tanklaster, der regelmäßig die Baustelle anfährt – mit etwas Glück ist auch das auf den Bildern der Web-Cam zu sehen.

Bei gutem Wetter kommt die Sprühkanone verstärkt zum Einsatz

Bei den Abbrucharbeiten sind die Lehrter Experten von A&S nach eigenen Angaben weiterhin gut im Zeitplan. Probleme gebe es derzeit nicht – „da das Wetter allerdings gut bleiben soll, werden wir sicherlich unsere Sprühkanone mehr einsetzen müssen“, merkt Projektleiter Gawarecki an. Mit dem verspritzten Wasser soll die Staubentwicklung bei den Abrissarbeiten eingedämmt werden. Geplant ist es, dass die Hertie-Brache bis Ende Juni dem Erdboden gleich gemacht wird und Platz für Neues ist. Auf den Bildern der Kamera vom Dach des Hochhauses lässt sich noch etwas entdecken: Wie riesengroß das Gelände des 40-Millionen-Euro-Projektes ist, auf dem künftig Edeka als Ankermieter vertreten sein wird, es Mietwohnungen, Arztpraxen oder Gastronomie geben soll. Wenn nur noch wenig Gebäude darauf stehen, wirken 21 000 Quadratmeter riesig.

Von Christian Meyer