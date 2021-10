Premiere des Kia EV6 beim Autohaus Burian in Peine

-Promotion-

Der langersehnte vollelektrische Kia EV6 wird beim „Inspiration Day“ in den Geschäftsräumen des Autohauses an der Werner-Nordmeyer- Straße 11 von 10 bis 16 Uhr präsentiert. Das künftige elektrische Flaggschiff leitet eine neue Ära der Marke Kia ein, die an der Ladesäule Bestmarken erzielt. Denn der EV6 nutzt die neue koreanische Elektro-Architektur namens E-GMP, die auf 800 Volt-Schnellladetechnik setzt. So lässt sich der Kia EV6, der eine Reichweite von über 510 Kilometern bietet, ausstattungsunabhängig in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen.

„Damit untermauert Kia zugleich den Anspruch auf eine Führungsrolle bei der Transformation der PS-Branche. Denn als globale Mobilitätsmarke haben wir die Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen“, freut sich Jörg Reller vom Autohaus Burian.

Praktische Top-Qualitäten

Das Motto „Bewegung, die inspiriert“ verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch Produkte und Services zu inspirieren. Und: Spitzen-Elektroautos zu produzieren. Dieser Anspruch gilt ebenso für das Karosseriedesign sowie für spezielle Elektroauto-Merkmale für Vernetzung, Komfort und Service. Der schnittige lautlose Kia-Stromer glänzt mit seinem extrem leistungsfähigen Antriebs- und Ladesystem und mit einer Kombination aus Nutzerfreundlichkeit und praktischen Qualitäten, wie sie bei batterieelektrischen Fahrzeugen bisher kaum zu finden ist.

Das reicht vom großzügigen Interieur mit komfortablen Entspannungssitzen für erholsame Pausen, über das üppige Stauraumangebot bis zur Möglichkeit, externe 230-Volt-Geräte mit Strom zu versorgen. Ein weiterer Pluspunkt sind Anhänger von bis zu 1,6 Tonnen Gewicht – je nach Motorisierung -, die auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten sind.

Die außergewöhnliche Geräumigkeit und Funktionalität des Interieurs werden durch die Elektroplattform E-GMP begünstigt. Zum großen Platzangebot für Fahrer und Beifahrer trägt auch die minimalistische Architektur des Armaturenbretts bei. Ermöglicht hat dieses Design das neue Konzept des Heizungs- und Lüftungssystems.

Die Fondpassagiere haben viel Beinfreiheit auf dem ebenen Kabinenboden - ein weiterer Vorzug der neuen Plattform. Im Interieur des Elektro-Crossovers kommen hochwertige und strapazierfähige Materialien mit angenehmer Haptik zum Einsatz. Besonderer Wert wurde auf Nachhaltigkeit gelegt, von Sitzbezügen aus veganem Leder – ausstattungsabhängig - bis zu Stoffen und Teppichen aus recyceltem Kunststoff, dessen hier verwendete Menge mehr als 100 Halbliter-Plastikwasserflaschen entspricht.

Intuitives Fahrerlebnis

Das ergonomisch gestaltete Cockpit sorgt für ein intuitives Fahrerlebnis. Die Bedienelemente für die wichtigsten Fahrerassistenzsysteme sind ins elegante Lenkrad integriert. Die verschiedenen Funktionen werden fast nur noch über Screens und Sensorflächen gesteuert.

Der groß bemessene Gepäckraum hat ein Volumen von 520 Litern. Er lässt sich durch Umklappen der geteilten Rücksitzbank variabel auf bis zu rund 1.300 Liter erweitern. Weiterer Stauraum befindet sich unter der Haube. Er fasst bei Ausführungen mit Heckantrieb 52 Liter, bei Allradlern 20 Liter und bietet in jedem Fall Platz für das Ladekabel.

Bei Outdoor-Aktivitäten kann der EV6 auch als mobile Stromquelle genutzt werden. Zudem befindet sich im Innenraum unterhalb des mittleren Rücksitzes eine 230-Volt-Steckdose, mit der ohne zusätzlichen Adapter zum Beispiel ein Laptop geladen werden kann. Der Kia EV6 – ein Topmodell, dessen Design schon eine Schau ist.

Das freundliche Team vom Autohaus Burian freut sich auf Ihren Besuch!

Autohaus Burian EK

Werner-Nordmeyer-Straße 11

31226 Peine

www.kia-burian-peine.de

Verbrauchswerte

Kia EV6 58-kWh-Batterie RWD

(Strom/Reduktionsgetriebe); 125 kW (170 PS): Stromverbrauch kombiniert 16,6 kWh/100 km; C02-Emission kombiniert 0 g/km. Effizienzklasse: A+. Reichweite gewichtet, max. 394 km; Reichweite Citymodus, max. 578 km.

Kia EV6 77,4-kWh-Batterie RWD

(Strom/Reduktionsgetriebe); 168 kW (229 PS): Stromverbrauch kombiniert 16,6 kWh/100 km; C02-Emission kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse: A+. Reichweite gewichtet, max. 528 km; Reichweite Citymodus, max. 740 km.

Kia EV6 GT-line 77,4-kWh-Batterie AWD

(Strom/Reduktionsgetriebe); 239 kW (325 PS): Stromverbrauch kombiniert 17,2 kWh/100 km; C02-Emission kombiniert 0 g/km. Effizienzklasse: A+. Reichweite gewichtet, max. 506 km; Reichweite Citymodus, max. 670 km.

Kia EV6 GT 77,4-kWh-Batterie, Stand 07/2021:

(Strom/Reduktionsgetriebe); 430 kW (585 PS): Stromverbrauch kombiniert 22,7 kWh/100 km; C02-Emission kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse: A. Reichweite gewichtet, max. 400 km.