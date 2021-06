Wirtschaftstalk: "Zukunft des Handels" ist das nächste Thema

Angebote per Whatsapp, Fotos und kleine Videos in den sozialen Medien sowie click & collect und vieles mehr: Corona hat den Einzelhandel verändert und wird es auch weiterhin tun – die Digitalisierung hält zunehmend Einzug. So hat das Gros der Geschäfte in den vergangenen Monaten der Pandemie bereits die unterschiedlichsten Vertriebswege entwickelt, um mit den Kunden in Kontakt zu bleiben und den Einkauf vor Ort zu ermöglichen. Doch der Standort mit seinen Geschäften braucht noch viel mehr, um attraktiv zu bleiben.

Den Live-Stream zum Wirtschaftstalk finden Sie hier am Montag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr