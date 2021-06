Peiner Freischießen – Der Film aus der Perspektive früher und heute

Schon jetzt können sich die Peinerinnen und Peiner, Fans und Gönner des Freischießens auf den neuen Film über die besondere Jahreszeit in der Fuhsestadt freuen. „Peiner Freischießen – Der Film“ hat am eigentlichen Freischießensonntag, am 4. Juli um 15 Uhr Premiere und kann dann über den Link der PAZ gesehen werden. Gemeinsam mit den Bürgerschaffern und der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine hat die PAZ den Film produziert. „Mit diesem Film, der nicht den Anspruch auf Vollständigkeit hat, was das Thema ,Freischießen‘ umfasst, halten wir die vielen schönen Erinnerungen wach, die das Fest der Feste ausmachen“, zeigen sich die beiden Bürgerschaffer Hans-Peter Männer und Thomas Weitling begeistert. Viele Freischießenfans haben eine Fülle an Film- und Fotomaterialien eingereicht. „Wir sind gespannt, welche unveröffentlichten Schätze zum Vorschein kommen. Freischießenherold und Trommelboes haben ebenfalls einen besonderen Beitrag beigesteuert“, so die Bürgerschaffer.

„Freischießen ist die Veranstaltung schlechthin im Peiner Land, auf die die Peiner und viele Gäste regelrecht hinfiebern“, sagt Michael Glenewinkel, Regionaldirektor der Sparkasse. Für viele sei nach dem Freischießen vor dem Freischießen, weil ihr Herz an dieser Tradition hänge. „Und das ist etwas, was wir uns alle für die Zukunft bewahren müssen“, betont Glenewinkel und fügt hinzu: „Als Sparkasse sind wir mit dem Peiner Freischießen eng verbunden. Darum unterstützen wir den Film sehr gern.“

„Erinnerungen werden wach, man kann schauen, wen man im Film erkennt oder wie sich Menschen, der Festplatz und die Stadt im Laufe der Jahre verändert haben. Es wird ein tolles Erlebnis mit viel Lokalkolorit“, ist PAZ-Anzeigenleiter Carsten Winkler überzeugt.

Vom kommenden Dienstag an begrüßt die amtierende Königsrunde auf Großplakaten die Verkehrsteilnehmer auf den Peiner Ortseingangstafeln und lädt auf ein Wiedersehen Freischießen 2022 ein. Die Bürgerschaffer betonen: „Diese Idee der Beschilderung entstand erst kurzfristig in den Sozialen Medien und wurde von den Bürgerschaffern in Zusammenarbeit mit Peine Marketing gern in die Tat umgesetzt.“

„Peiner Freischießen – Der Film“ hat Premiere am 4. Juli um 15 Uhr und kann dann an dieser Stelle geschaut werden.