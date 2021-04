Das Stadtquiz - Wie schlau ist Peine?

Mitraten, mitfiebern und gewinnen: Wer kennt sich in seiner Fuhsestadt am besten aus? Am Montag, 3. Mai 2021, startet das große Online- Stadtquiz der Peiner Allgemeinen Zeitung (PAZ) gemeinsam mit der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine, bei dem Ratefüchse bis 1. Juni täglich einen Peine.Gutschein im Wert von 100 Euro gewinnen können. Die Teilnahme ist kostenlos.