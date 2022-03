-Anzeige-

Das UN-Klimaabkommen von Paris fordert, dass bis zum Jahr 2050 keine fossilen Brennstoffe mehr zur Energiegewinnung eingesetzt werden. Derzeit wird das Augenmerk vor allem auf die Bereiche der Stromerzeugung und der Mobilität gelegt, jedoch macht der Wärmesektor den größten Teil unseres gesamten Energieverbrauchs aus. Weitsichtige Kunden informieren sich und handeln jetzt.

Als lokal ansässiger Fachbetrieb für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik ist es der CTE Haustechnik GmbH wichtig, die Heizungsbesitzer in der Region darüber zu informieren, welche Veränderungen sie auf dem Heizungsmarkt erwartet und welche Lösung für sie genau die richtige ist. Aus diesem Grund lädt die Firma im Kleingartenverein Flora Klause in der Swindonstraße 98a, 38226 Salzgitter am Dienstag, 29. März, und am Dienstag, 3. Mai, um 16 Uhr und um 18.30 Uhr zum Vortrag „Heizsysteme mit Zukunft“ ein.

Als Referent und Klimacoach ist der produktneutralen Dipl. Ing. Achim Kimmich zu Gast - ein kostenbewusster Schwabe, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Die Besucher und Besucherinnen können sich informieren, wie sie mit umweltfreundlichen Systemen nicht nur bis zu 50 Prozent Heizkosten sparen können, sondern sogar die CO2-Bespreisung vermeiden können. Eine moderne Heizung schont nicht nur die Geldbörse, sondern auch die Umwelt.

Klimacoach Dipl.-Ing.Achim Kimmich.

Denn wenn man die gängigen Rohstoffe betrachtete, die derzeit zum Heizen verwendet werden, ist jedem bewusst, dass Kohle, Erdgas und Erdöl nur in einer endlichen Menge auf der Erde vorhanden sind. Zudem sieht man in der derzeitigen politischen Lage, dass sie nicht nur endlich, sondern auch mit einer globalen Abhängigkeit verbunden sind.

Die Modernisierung einer alten oder schlecht eingestellten Heizungsanlage kann durch die richtige Entscheidung den hauseigenen CO2-Ausstoß um bis zu 100 Prozent reduzieren. Denn egal ob Neubau oder Bestand, jeder stellt sich die Fragen nach dem besten Heizsystem. Für den Laien gibt es auf dem Heizungsmarkt eine Fülle an Lösungen. Bei der ganzen Auswahl an Energieträgern wie Erde, Sonne, Wasser, Luft oder Holz kann man schon einmal schnell den Überblick verlieren. Zudem muss man neben den Anschaffungs- und Betriebskosten auch noch den persönlichen Aufwand zum Betreiben der Heizungsanlage berücksichtigen.

Auf der Klimaoffensive erfahren die Gäste, wie sie ihren persönlichen Maßanzug für ihr Heizsystem erhalten können. Förderung bis zu 55 Prozent Die Fördertöpfe für umweltfreundliche Heizanlagen sind 2022 prall gefüllt. Deshalb lohnt es sich oft für Hausbesitzer, jetzt die Modernisierung bereits anzugehen und sich die Förderung zu sichern. Günstigen Finanzierungsmöglichkeiten helfen bei der sofortigen Umsetzung und Reduzierung der Kosten.

Aufgrund der aktuellen COVID-Bestimmungen wird um Anmeldung und Platzreservierung gebeten unter Telefon (05341) 189960 oder per Email an die Adresse info@elstermann-cte.de an. Die Anmeldung läuft, die Plätze sind begrenzt. Der Eintritt ist frei.

-Anzeige-