Ilseder Jobbörse startet am 11. Oktober 2021 als Hybrid-Messe

Die 5. Ilseder Jobbörse wird als sogenannte Hybridmesse stattfinden. Neben einer Präsenzmesse in der Gebläsehalle wird parallel eine virtuelle Messe über eine ganze Woche rund um die Uhr präsentiert. Bei der Umsetzung steht die Peiner Allgemeine Zeitung der veranstaltenden Gemeinde Ilsede wieder als bewährter Medienpartner und als technischer Dienstleister zur Seite. Die Volksbank BraWo ist in diesem Jahr Premiumpartner der Jobbörse.

Mehr Infos gibt's im Video:

Am Dienstag, 12. Oktober 2021 (9:00-15:00 Uhr) findet in der Gebläsehalle in Groß Ilsede die Präsenzmesse statt, bei der sich die teilnehmenden Firmen mit ihren Messeständen dem Publikum vorstellen und ins Gespräch kommen. Es wird wieder ein umfangreiches Angebot an Jobs, Ausbildungsplätzen und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Ein Rahmenprogramm mit Gewinnspiel und verschiedene Infos sowie eine hochwertige Gastronomie runden das Gesamtbild ab.

Am Vortag (11. Oktober um 18:00 Uhr) findet zum Auftakt eine Podiumsdiskussion zum Thema „Frauen im Handwerk“ in der Gebläsehalle statt.

Im Zeitraum vom 11.-17.10.2021 findet die virtuelle Messe im Internet statt, bei der sich die Aussteller rund um die Uhr mit virtuellen Messeständen präsentieren und für Interessenten auch direkt erreichbar sind (z.B. über Chatfunktion).

Ab sofort können sich Betriebe, Bildungseinrichtungen und sonstige Interessierte online für eine Teilnahme anmelden. Nähere Informationen und Präsentationsmöglichkeiten sind dem Anmeldeformular zu entnehmen:

https://formulare.paz-online.de/jobboerse

Eine Anmeldung für die Ilseder Jobbörse ist bis zu dem 30. September möglich.