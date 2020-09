Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Heranführung an einfache handwerkliche Tätigkeiten, um Interessen und Fähigkeiten zu fördern. Mit eigenen Händen etwas Sinnvolles produzieren und von dem Erfolgserlebnis bei der Fertigstellung unter anderem zu profitieren. An handwerklich Interessierte, seelische behinderte Menschen.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Dieses zusätzliche Angebot kann nicht realisiert werden, weil die finanziellen Mittel für diese Art von Ausstattung nicht vorhanden sind.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Ausstattung mit Werkzeugen und Werkbank

Wer steht hinter dem Projekt? Fips Peine GmbH, als gemeinnützige Einrichtung (Förderung und Integration psychisch kranker Menschen).

