56 Ladies spenden für „Ein Essen für jedes Kind"

Und der Ladies Circle ist seit Jahren einer der größten Sponsoren für dieses Projekt. Erlöse aus dem Sommerkalender und der Charity-Night fließen in das Projekt.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Der Ladies Circle ist ein Peiner Serviceclub, der ausschließlich aus Frauen im Alter zwischen 30 und 45 Jahren besteht. Die Frauen sammeln bei Charity-Aktionen Geld und spenden es an Projekte in der Region. Neben dem Spendensammeln stehen auch der Spaß, die Pflege von Freundschaften und gemeinsame Unternehmungen im Vordergrund.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? „Ein Essen für jedes Kind“ unterstützt bedürftige Schüler im gesamten Landkreis.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Das Geld wird zu 100 Prozent an das Bürgerstiftungs-Projekt gespendet.

Wer steht hinter dem Projekt? Die Frauen des Ladies Circle.

