52 Christuskirche Peine: Winterspielplatz SpielZeit

Im Sommer kann dann schnell nach draußen ausgewichen werden. Aber im Winter, wenn die Straßen und Spielplätze nicht gerade einladend sind, fehlt dieser Platz. Ein Indoor-Spielplatz kann hier für Kinder eine gute Alternative sein.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? In der Zeit von Oktober bis März unseren in dieser Zeit wenig genutzten Kirchenraum mit Fußbodenheizung zum Segen für Kinder werden zu lassen (der Start wird in diesem Jahr voraussichtlich später sein, da heute noch nicht abzusehen ist, wie die Vorschriften aufgrund der Corona- Pandemie im Oktober sein werden). Der kostenlos nutzbare Winterspielplatz wird auf Kinder im Alter von null bis fünf Jahre ausgerichtet sein.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Um Kindern in der kalten Jahreszeit einen Raum zum Spielen und Toben zu ermöglichen, der unabhängig vom vorherrschenden Wetter ist. Um Eltern bei einer Tasse Kaffee eine Möglichkeit zum Reden zu geben (ohne dabei die elterliche Aufsichtspflicht zu vernachlässigen).

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Mit dem Geld soll ein neues Bällebad ermöglicht werden, da das alte sich auf Dauer nicht bewährt hat. Auch stehen andere kleinere Anschaffungen an, die die Kreativität der Kinder fördern sollen. Auch neue Hygienevorschriften müssen umgesetzt werden, die entsprechende Kosten verursachen.

Wer steht hinter dem Projekt? Christuskirche Peine (Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Peine [Baptisten]).

