45 Soroptimist Peine: Hilfe für Mädchen und Frauen

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Mädchen und Frauen jeden Alters sollen eine Anlaufstelle haben, wenn sie sich zu Hause, im familiären Umfeld oder anderswo bedroht fühlen oder schon Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Der Verein Heckenrose berät kostenfrei und kann so allen helfen, unabhängig von der sozialen Herkunft. Zudem möchte der Verein auch in der Öffentlichkeit über seine Arbeit und somit das Problem der sexualisierten Gewalt in unserer Gesellschaft informieren.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Mit dem Geld soll unter anderem ein Roll-up für Veranstaltungen angeschafft werden.

Wer steht hinter dem Projekt? Der Club Soroptimist Peine. Wir sind die weltweit größte Vereinigung berufstätiger Frauen und setzen uns für die Rechte von Frauen und Kindern ein. Zudem unterstützen wir weltweit und regional unterschiedliche Projekte.

