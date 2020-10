43 Errichtung eines Spielbereichs für Kinder unter drei Jahren

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Ziel des Projekts ist die Errichtung eines Spielbereichs für Kinder unter frei Jahren. Mit diesem Spielbereich soll die Attraktivität des Geländes besonders für junge Familien gesteigert werden. In Kombination mit den bereits vorhandenen Spielgeräten und Beschäftigungsmöglichkeiten sollen ALLE Generationen einen Platz für gemeinsame Momente finden. Die Dorfgemeinschaft soll dadurch ebenfalls gefördert werden.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Der Platz dient derzeit schon als Begegnungsort für junge Familien und bietet größeren Kindern viele Entfaltungsmöglichkeiten. Kleinere Kinder finden dort bislang keine Spielmöglichkeiten. Um die Attraktivität für kleine Kinder zu steigern, muss der Spielplatz ihren Bedürfnissen angepasst werden. WUNSCH IST : EIN TREFFPUNKT FÜR ALLE GENERATIONEN!!!

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Das Geld fließt in vollem Umfang in die Umsetzung des bereits vorhandenen Konzepts ein.

Wer steht hinter dem Projekt? Die Spielplatzinitiative Bülten, eine Gemeinschaft junger Mütter aus dem Dorf, die sich für den Ausbau der Spielplätze in Bülten einsetzten. Unterstützt werden wir von örtlichen Vereinen und Privatpersonen.

