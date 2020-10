41 Schmedenstedter Ferienkalender 2020

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Die Zielgruppe sind die Kinder unserer Ortschaft im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Wir werden einzelne Tagesprogramme entwickeln. Diese werden generell mit einem gemeinsamen Frühstück beginnen. Anschließend geht es auf Schusters Rappen, mit dem Fahrrad, dem Auto, dem Zug, ... in den Ferientag. Alles muss entsprechend organisiert werden. Und nicht zu vergessen ist unser gemeinsamer Grillnachmittag im Anschluss an das letzte Tagesprogramm.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Wir wissen, dass wir den Kindern damit einen großen Gefallen tun. Und dabei ist es uns ebenso wichtig, den Kindern den Ferienkalender kostenlos anbieten zu können. Somit läuft dies alles unter einer Gemeinnützigkeit. Damit ist hier eine finanzielle Unterstützung notwendig.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Völlig klar dabei ist es, dass alles, was an Geld aufgebracht werden kann, hier in voller Höhe unserem sozialen Projekt zugutekommt.

Wer steht hinter dem Projekt? Der Ortsrat Schmedenstedt unter der Schirmherrschaft des Ortsbürgermeisters Mario Hesse.

