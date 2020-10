38 MGE: Kindergottesdienst für Zu hause

In einem wöchentlichen Video auf Youtube gibt es spannende Geschichten aus der Bibel, lustige und kreative Aktionen und die ein oder andere Herausforderung an die Zuschauer. Seit ein paar Monaten findet man unsere Videos auf dem Youtube-Channel der MG E und es soll auch weiterhin ein Angebot für die ganze Familie geben – ob online oder hier in der MGE Peine.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Die Zielgruppe sind Kinder von drei bis 14 Jahren. Wir möchten für die Kinder einen ansprechenden Kindergottesdienst gestalten und sie für Jesus begeistern.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Es ist so wichtig, Familien zu stärken und für sie dazu sein. Wir wollen mit MGE Kids ein Ort für Kinder sein, an dem sie wachsen, gute Werte hören und Vorbilder haben. Unser Herzenswunsch ist es, dass Kinder in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden und Wertschätzung erfahren. Mit unserem Projekt wollen wir in Kinder und deren Familien investieren.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Mit dem gespendeten Geld wollen wir unser Videoequipment erweitern und andere nötige Mittel kaufen, damit wir mit MGE Kids online als auch vor Ort Familien stärken können.

Wer steht hinter dem Projekt? Die MGE – Mittendrin. Gott. Erleben. e. V. – Wir sind eine evangelische Freikirche in Peine.

