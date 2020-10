35 Ilseder Landfrauen: Waffeln für den guten Zweck

Worum geht es in diesem Projekt? Das Projekt „Assistenzhund für Linda“ unterstützt die Ausbildung des Assistenzhundes Pluto für die Begleitung der seit ihrer Geburt gesundheitlich eingeschränkten Linda aus Groß Bülten. Mittlerweile ist der Hund in der Pflegefamilie angekommen und leistet wertvolle Hilfe.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Für die LandFrauen steht das Ehrenamt im Vordergrund. Die Übernahme von Verantwortung ist eine wichtige Stütze des Zusammenlebens in der Gemeinschaft aller Menschen. Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Auch bei diesem Projekt steht die Unterstützung sozialer Anliegen im Vordergrund. Neben der Arbeit in Vereinen, Organisationen und Initiativen stehen für uns Ilseder LandFrauen besonders Kinder und Jugendliche im Fokus. Linda soll die Chance zur Teilhabe in der Mitte der Gesellschaft erhalten.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Das Geld wird dem Kindergarten in Ölsburg gespendet. Dort wird engagierte Arbeit für Vorschulkinder in fünf Gruppen geleistet.

Wer steht hinter dem Projekt? Die Unterstützung der frühkindlichen Bildung ist ein gesamtgesellschaftlicher Anspruch und sollte quer durch die Bevölkerung unterstützt werden.

