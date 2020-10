33 Ein Informationsflyer für ehrenamtliche BetreuerInnen

Wir bieten regelmäßige Treffen an, um sich auszutauschen, wir bilden weiter und informieren über die neuesten Entwicklungen im Betreuungsrecht. Zudem bieten wir einen umfassenden Versicherungsschutz und Vertretung für Krankheits- und Urlaubstage an. Um diese Informationen breiter streuen zu können, möchten wir einen Flyer auflegen.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Der Flyer richtet sich an alle, die Interesse an ehrenamtlicher Betreuung haben oder bereits ehrenamtlich Betreuungen führen. In einer Betreuung kommt es immer wieder zu neuen Situationen und Veränderungen. Bei Unsicherheiten im weiteren Vorgehen ist es gut, ein Beratungsangebot zu kennen, an das man sich mit seinen Anliegen kurzfristig und kostenfrei wenden kann.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Ehrenamtliche Betreuer leisten einen überaus wertvollen Dienst und helfen den Betreuten, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Das verdient Wertschätzung. Letztlich können wir alle in eine Situation kommen, in der wir entweder Angehörige betreuen oder selbst auf Hilfe angewiesen sind.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Nach erfolgreicher Finanzierung wird ein Informationsflyer gestaltet und gedruckt, der über Angebot und Möglichkeiten informiert. Dieser wird an den Schnittstellen ausliegen und somit einem großen Adressatenkreis zur Verfügung stehen.

Wer steht hinter dem Projekt? Der Peiner Betreuungsverein e. V. ist ein karitativer Verein, der gemeinsam mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden Menschen betreut, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung nicht mehr in der Lage sind, ihre rechtlichen Angelegenheiten selbst zu erledigen. Diese Hilfen sind sehr umfangreich: zum Beispiel bei diversen Anträgen, Hilfe bei der Organisation des Alltags und der Pflege, Verwaltung des Einkommens und Vermögens.

