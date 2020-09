30 Kleine Königsrunde: Gemeinsam feiern

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Wir haben als kleine Königsrunde des Peiner Freischießens 2017 ein tolles Jahr mit vielen schönen Veranstaltungen gehabt. Nun möchten wir gemeinsam auch Menschen, denen es nicht so gut geht, ein paar Lichtblicke im Alltag ermöglichen.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Menschen ohne festen Wohnsitz stehen am Rande der Gesellschaft. Sie brauchen jede Unterstützung, um wieder einen Weg in ein „normales“ Leben zu finden. Oft können sie nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben und selbst kleine Dinge sind nicht finanzierbar.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Das Geld kommt zu 100 Prozent den Ambulanten Hilfen zugute. Die Einrichtung der Diakonie kümmert sich um Wohnungslose und vermittelt Hilfen. Dort wird das Geld zum Beispiel für ein sommerliches Grillfest oder andere Freizeitaktivitäten mit den Klienten verwendet.

Wer steht hinter dem Projekt? Die kleine Königsrunde des Peiner Freischießens 2017.

Hier können Sie für Ihr Lieblingsprojekt abstimmen.