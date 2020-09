29 Kiwanis: Schwimm-Rezept

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Der viel zu häufig auftretende Bewegungsmangel führt schon bei Kindern zu gesundheitlichen Folgen, die in das Erwachsenenalter hineinreichen. So hat die Zahl adipöser und bewegungsarmer Kinder alarmierend zugenommen. Schüler benötigen viel mehr sportliche Betätigung als zwei Stunden Sportunterricht in der Woche. Der gemeinnützige Kiwanis-Club Peine bietet dafür Drittklässlern sein Projekt ‚Schwimm- Rezept‘ an. Hier können die Kinder kostenlos schwimmen lernen.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Gesundheitsprävention und Spaß lassen sich im ‚nassen Element‘ bestens miteinander kombinieren. Um auch soziale Kriterien und Aspekte der Integration berücksichtigen zu können, erfolgt die Ausgabe der Rezepte durch die Sportlehrkräfte der beteiligten Grundschulen.

Anzeige

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Jeder Schwimmbadbesuch wird am Eingang an der P3-Kasse auf dem ‚Schwimm-Rezept‘ abgestempelt. Der Kiwanis-Club die erstattet den Betrag dann an die Stadtwerke.

Wer steht hinter dem Projekt? Kiwanis-Club Peine.

Hier können Sie für Ihr Lieblingsprojekt abstimmen.