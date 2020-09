24 KITA Edemissen: Naturnahes Spielen für die Kleinsten

In diesem Bereich wollen wir den Kleinsten die Möglichkeit geben, die Natur in einem eigenen Bereich zu erfahren.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Durch die altersgerechte Gestaltung dieses Teilbereiches wird es den Krippenkindern ermöglicht, die Natur selbstständig zu entdecken. Selbsttätige und eigenständige Spiele werden ermöglicht. Auf unterschiedlichste Weise können die Kinder ihre Ideen selbst verwirklichen.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Bereits im Jahr 2018 hat die Umgestaltung des Außengeländes an der ev.- luth. Kindertagesstätte Edemissen begonnen. Damit die Kinder trotzdem die Möglichkeit haben draußen zu spielen, wird das Gelände in mehreren Abschnitten umgestaltet. Durch dieses Projekt hoffen wir, den kleinsten Kindern unserer Kindertagesstätte einen Bereich zu schaffen, in dem sie die Natur in ihrer Vielseitigkeit erleben und erforschen können.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Das Preisgeld soll für die Umgestaltung des Krippenbereiches auf unserem Außengelände genutzt werden. Somit entsteht für die Kleinsten ein geschützter Bereich zum Entdecken und Spielen.

Wer steht hinter dem Projekt? Hinter diesem Projekt steht ein motiviertes Team aus Eltern, Erzieherinnen und Erziehern sowie der Kirchenvorstand der ev.-luth. Kirchengemeinde Edemissen.

