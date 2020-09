13 Senioren-Musiktheater – „Mit Hand in Hand auf wunderbare Weltreise"

Mit kleinen Sketchen und bekannten Liedern wird das Publikum in unterschiedliche Länder unserer Erde mitgenommen und zum Mitsingen animiert.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Der Anteil der hochaltrigen Mitglieder unseres Vereins ist sehr groß. Davon sind die meisten alleinlebend. In diesem Theaterworkshop wird von den Teilnehmenden ein eigenständiges Musical erarbeitet, das die Kreativität und Spontanität der Seniorinnen und Senioren beflügelt. Etwas Eigenes in Gemeinschaft zu gestalten macht Freude und lässt Einsamkeit und gesundheitliche Probleme vergessen, wie vorangegangene Projekte deutlich gezeigt haben. Der Mut, das Musiktheater dann vor einem großen Publikum auf der Bühne zu präsentieren, erfüllt alle mit großem Stolz.

Auch Bewohner*innen eines örtlichen Pflegeheims werden an dem Workshop teilnehmen. Ferner ist geplant, dass Schüler*innen der Realschule Hohenhameln die Organisatoren des Workshops bei der Bewirkung mit Kaffee und Kuchen in der Aufführungspause am Samstag, 14. November, unterstützen.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Neben der Freude, die das Erarbeiten und das Präsentieren des Ergebnisses den „Künstlern“ bereitet, bedeutet es auch für die Zuschauer eine große Freude, der Aufführung beizuwohnen. Daneben ist auch die Bewirkung mit Kaffee und Kuchen in der Pause und das gesellige Beisammensein ein zusätzlicher Genuss. Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Das Preisgeld soll dafür genutzt werden, die anstehenden Kosten für das Honorar der ausgebildeten Schauspielerin, die die Seniorinnen und Senioren unterstützt und lenkt, die Raummiete für das Dorfgemeinschaftshaus und für Requisiten zu decken.

Wer steht hinter dem Projekt? Die Generationenhilfe Börderegion e. V. „Hand in Hand im Bördeland“, Marktstraße 20, 31249 Hohenhameln. Der Verein besteht seit sieben Jahren und wächst stetig. Inzwischen haben wir das 500. Mitglied begrüßen können.

