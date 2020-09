08 Peiner Bündnis für Toleranz – bunt statt braun

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? In der „Peiner Erklärung“ sind unsere Ziele an alle Bürger niedergelegt. Dort heißt es unter anderem: „Für eine Gesellschaft, die vielgestaltig und bunt ist und in der braunes, nationalistisches und rassistisches Gedankengut keinen Platz hat“ und „sich für die Würde eines jeden Menschen einzusetzen“.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Für eine demokratische Gesellschaft ist es unabdingbar, sich für ein friedvolles Miteinander einzusetzen.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Damit soll vor allem das alljährliche „ Fest der Kulturen“ auf dem Peiner Marktplatz am ersten Samstag im Juni finanziert werden.

Wer steht hinter dem Projekt? Es unterstützen circa 30 Organisationen und Gruppen wie Schulen, Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, Wohlfahrtsverbände und gesellschaftliche Zusammenschlüsse dieses Projekt.

