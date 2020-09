05 Schuldner und Insolvenzberatung

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Ziele: Existenzsicherung – Haushaltskonsolidierung – Psychosoziale Stabilisierung – Pfändungsschutz – Entschuldung zum Beispiel durch ein Insolvenzverfahren – Strategien zur Vermeidung von Neuverschuldung. Zielgruppe: ver- und überschuldete Einwohner im Landkreis Peine.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Überschuldung wird oft begleitet oder ausgelöst von weiteren Problemlagen wie Arbeitslosigkeit, Trennung oder Krankheit. Verund überschuldete Menschen geraten dabei oft ins gesellschaftliche Abseits und finden aus eigener Kraft selten Auswege aus ihrem Dilemma. Hier setzt die Schuldnerberatung mit ihrem breit gefächerten Angebot an.

Anzeige

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Das Geld soll – wie auch in den vergangenen Jahren – an „Keiner soll einsam sein“ gehen, da unsere Klienten von dort in akuten Notfällen unbürokratische Hilfe erhalten.

Wer steht hinter dem Projekt? AWO Kreisverband Peine e. V. – Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle.

Hier können Sie für ihr Lieblingsprojekt abstimmen.