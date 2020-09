04 Gründung einer Arbeiter- Samariter-Jugend (ASJ) in Peine

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? Um eine ASJ neu aufzubauen, ist es in der heutigen Zeit nötig, seine eigene IT , Räumlichkeiten, Büromaterial, aber auch Bekleidung anzuschaffen. Des Weiteren werden auch Freizeitfahrten und Ausbildung/Lehrgänge mit den Jugendlichen in regelmäßigen Abständen angeboten.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? Mit Ihrem Beitrag machen Sie viele kreative Projekte der AS J wie zum Beispiel die Kindertage oder Bundesjugendwettbewerbe, aber auch die regelmäßigen Gruppenstunden vor Ort möglich.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Nach der Grundfinanzierung erfolgt die Akquise der Jugendlichen in Schulen, Jugendzentren und in den Sozialen Medien durch diverse Aktionen im Landkreis Peine.

Wer steht hinter dem Projekt? Der Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Peine.

