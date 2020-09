03 Weihnachtstüten für die Klienten der Wohnungsnotfallhilfe

Worum geht es in diesem Projekt? Aufgrund der Corona-Krise gehen wir davon aus, dass in diesem Jahr unsere Weihnachtsfeier nicht in dem üblichen Rahmen stattfinden kann. Aus diesem Grund möchten wir gern die Weihnachtstüten, die wir in jedem Jahr verteilen, größer und vielfältiger bestücken. Für unsere Klienten ist die Weihnachtsfeier und alles, was wir in diesem Zusammenhang anbieten, oftmals die einzige Abwechslung und Unterstützung in der Weihnachtszeit.