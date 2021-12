DOREAFAMILIE Lengede: Seniorenwohnheim eröffnet neue Etage und sucht Mitarbeitende

-Promotion-

„Seilbahnberg“ hat Einrichtungsleiter Marcus Pchaiek die oberste der drei Etagen getauft. Farbenfrohe Landschaftsbilder schmücken die hellen Wände, alle ausgesucht für das Haus in Lengede und passend zur Lebensfreude, die den Besuchern gleich im Foyer begegnet und die nun bis unter das Dach reicht.

„Wir sind hier in der Gemeinde toll aufgenommen worden und sagen Danke dafür“, freut sich Marcus Pchaiek, dem nicht nur die gute Ausstattung wichtig ist, sondern die Atmosphäre drinnen und draußen. Im Juli 2020 eröffnete die Doreafamilie ihr modernes Domizil in einem idyllischen Umfeld in Mitten eines Ortes, „der für Natur und gute Laune steht“.

Die Bewohner sollen sich rundum wohl fühlen, das ist dem Leiter und dem Team wichtig. Dieses Anliegen macht sich am Empfang genauso bemerkbar wie in den großen Multifunktionsräumen, die zum gemeinsamen Essen und gemütlichen Plausch einladen. Sicherheit und Geborgenheit stehen an erster Stelle genauso wie der vertraute Bezug zu den Pflegekräften, die sich um die Bewohner kümmern.

Einladend: das gemütliche Foyer der Doreafamilie in Lengede.

Die 80 Plätze in den Einzel- und Familienzimmern der ersten beiden Bereiche sind schon lange ausgebucht, 31 weitere Plätze kommen nun hinzu. Für die meisten gibt es bereits Reservierungen oder Anfragen. „Wer gerne einziehen möchte, ist jederzeit willkommen, uns kennenzulernen“, sagt Marcus Pchaiek. Dem Namen entsprechend geht es der Doreafamilie um ein familiäres Zusammenleben, das weit über eine hochqualifizierte und fundierte Versorgung hinausgeht.

Wertschätzung und Selbstbestimmung sind zentrale Momente in der „ganzheitlichen Wahrnehmung“ der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Mitarbeiter nehmen Rücksicht auf persönliche Gewohnheiten und Vorlieben, auf individuelle Schlaf- und Ruhezeiten, aber auch auf Hobbys. Und die Termine beschränken sich nicht nur auf die Mahlzeiten: gemeinsame Spaziergänge, Gesellschaftsspiele, Sportangebote oder ein Erzählcafé sind nur vier Beispiele für die vielfältigen Aktivitäten in dem Haus der Doreafamilie.

Wer mehr wissen möchte, kann in dem Seniorenheim anrufen unter Tel. (05344) 95397-0 und einen Termin vereinbaren. Für Interessierte lohnt sich auch ein Ausflug auf die Internet-Seite www.doreafamilie.de/lengede.

Top-Konditionen für Mitarbeitende

Der Erfolg steht und fällt mit den Mitarbeitern. Das weiß auch Marcus Pchaiek, Leiter der Doreafamilie in Lengede. Er sucht Fachkräfte und Hilfskräfte für Pflege, Küche und Reinigung, um Anfang 2022 die dritte Ebene in Betrieb nehmen zu können. Das Unternehmen hat eine Menge zu bieten: sichere Jobs, bezahlte Weiterbildung, Karrieremöglichkeiten und besondere Konditionen. Das reicht von Fitness-Zuschuss und Team-Events und bis hin zu Prämien fürs Mitarbeiterwerben und Shoppingrabatten. „Unsere Mitarbeitenden sind genauso Teil der Doreafamilie wie unsere Bewohnerinnen und Bewohner“, betont Marcus Pchaiek. „Deshalb legen wir uns mächtig ins Zeug, dass sie sich bei uns wohlfühlen.“ Auch wenn es mittlerweile über 80 Standorte bundesweit gibt, lassen sich nicht alle Standorte vergleichen. Alle Jobangebote und alles Wichtige zur Bewerbung findet sich online auf www.doreafamilie.de/lengede.de oder auf www.doreafamilie-jobs-und-karriere.de.

