Löseke: Für ein soziales und faires Miteinander

Diesen Beweis tritt die Arwed Löseke Papierverarbeitung und Druckerei GmbH selbst an, die seit fast 140 Jahren am Markt und kein anonymer Konzern ist, sondern ein Familienbetrieb mit sicheren Arbeitsplätzen. „ Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bei uns kann selbst zum Erfolg beitragen und die Zukunft mitgestalten“, betont Ariane Löseke.

Ihr ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die Geschäfte weiter auszubauen. Dabei vergisst sie die gesellschaftliche Verantwortung nicht. „Wir suchen den Dialog mit unseren Lieferanten. Beide Seiten sind daran interessiert, dass unser Unternehmen wächst und beide Seiten profitieren davon, wenn ethische Standards bestmöglich eingehalten werden.“

Der Name Löseke spielt noch in anderer Hinsicht eine bedeutende Rolle in Hildesheim. Die früheren Produktionshallen im Langen Garten am Bahnhof, die bis 1977 als Standort dienten, beherbergen heute das größtes soziokulturelle Zentrum der Stadt: die Kulturfabrik Löseke.